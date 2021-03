Die Corona-Warn-App bekommt einen Check-in per QR-Code und könnte damit die viel diskutierte und von Politikern gelobte Luca-App obsolet machen. Doch ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Die Corona-Warn-App, die aktuell in Version 1.14 vorliegt und deren Version 1.15 als Release Candidate 4 geplant ist, soll "demnächst" ein Feature zum Einchecken per QR-Code erhalten. Die Version 1.20, die das Feature bieten soll, ist laut einer GitHub-Seite zu 88 Prozent fertig. Allerdings ist diese Prozentzahl wohl mit Vorsicht zu genießen, denn es gibt noch keinen einzigen Release Candidate ...

