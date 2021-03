Dass große, börsennotierte Unternehmen wie MicroStrategy, Tesla oder Square in den vergangenen Monaten einen Teil ihrer Cash-Bestände in Bitcoin investiert haben, hat am Kryptomarkt hohe Wellen geschlagen und zur jüngsten Kursrallye beigetragen. Laut einer Untersuchung der US-Großbank JPMorgan sind aber auch Privatanleger längst wieder auf den Geschmack gekommen - und haben die institutionellen Investoren zuletzt sogar wieder überholt. Alleine im laufenden Quartal haben private Investoren mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...