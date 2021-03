Der englische E-Fahrzeug-Entwickler Arrival hat seine zweite Mikrofabrik in den USA angekündigt. Diese wird in Charlotte im Bundesstaat North Carolina entstehen und soll im dritten Quartal 2022 die Produktion aufnehmen. Diese zweite Mikrofabrik hat einen anderen Zweck als die erste: Hier sollen zunächst die E-Transporter für UPS gefertigt werden. Die erste Mikrofabrik von Arrival in den USA wird wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...