Der technologielastige Nasdaq notiert am Donnerstag vorbörslich um 1,15% tiefer bei 13.040 Punkten. Nach dem Rücksetzer in der Nähe der Hochs vom März testet der Index im Tageschart den EMA50, der gerade erst zu Beginn der Woche zurückerobert wurde. Sollte der Kurs zurück in den Bereich zwischen den EMA50 und EMA100 fallen, könnte dem Markt eine weitere volatile Phase oder ein neuer Ausverkauf bevorstehen. Andererseits könnte es an der runden 13.000er-Marke in der Nähe des gestrigen Tagestiefs ...

