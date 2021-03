Bonn (ots) - Die Deutsche AIDS-Stiftung schreibt ab dem Jahr 2021 jährlich Stipendien im Gegenwert von 12.000 Euro aus. Damit sollen Studierende motiviert werden, sich während des Studiums mit den Themen HIV, Aids und sexuell übertragbare Infektionen (STI) auseinanderzusetzen.Die Förderung richtet sich an Studierende in der Abschlussphase ihres Studiums. Sie unterstützt den erfolgreichen Abschluss der Bachelorarbeit, Masterarbeit, Dissertation oder vergleichbarer Arbeiten.Die Deutsche AIDS-Stiftung fördert insbesondere Abschlussarbeiten zu wissenschaftlichen Themen, die das Leben von Menschen mit HIV und Aids verbessern und ihre Gesundheit fördern. Die Information über und die Vermeidung von sexuell übertragbaren Infektionen ist ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt der Förderung.Die Stipendien für das Jahr 2021 können bis zum 31. Mai 2021 beantragt werden.Alle Informationen zur Studienförderung der Deutschen AIDS-Stiftung sind nachzulesen unter: https://aids-stiftung.de/studienfoerderung/Deutsche AIDS-Stiftung - unsere Leitlinien:HIV und Aids sind noch immer nicht heilbar. Täglich infizieren sich tausende Menschen weltweit neu mit dem HI-Virus.Auch wenn die Infektion heute bei einem rechtzeitigen Therapiebeginn gut behandelt werden kann, bleibt sie eine unheilbare Krankheit. Zudem gibt es noch immer viele Vorurteile gegenüber Menschen mit HIV.Seit über drei Jahrzehnten ist es die Aufgabe der Deutschen AIDS-Stiftung, HIV und Aids zu beenden und HIV-infizierten und an Aids erkrankten Menschen zu helfen. Deshalb fördern wir nationale und internationale Projekte zur Prävention, Teilhabe und Integration sowie zur Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung. Wir engagieren uns auch gegen die Begleiterkrankungen von HIV sowie gegen weitere sexuell übertragbare Infektionen. Wir finanzieren unsere Arbeit vornehmlich aus privaten Mitteln.Pressekontakt:Pressestelle der Deutschen AIDS-StiftungDr. Volker Mertens (Pressesprecher)Telefon: 0228 60469-31Fax: 0228 60469-99E-Mail: Volker.Mertens@aids-stiftung.deMünsterstraße 1853111 Bonnwww.aids-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42803/4867412