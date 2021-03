4,2 Milliarden US-Dollar im noch jungen Jahr in Kryptowährungen geflossen 79 % hiervon in Bitcoin Weltweite Google-Suchanfragen für Bitcoin auf 12-Monats-Hoch 18 % der Bitcoins wurden innerhalb der letzten 7 Jahre nicht von Wallet bewegt 40 % der US-Amerikaner wollen Stimulus-Scheck in Aktien oder Bitcoin investieren Alleine im ersten Quartal des noch jungen Jahres beläuft sich der Mittelzufluss in Kryptowährungen auf 4,2 Milliarden US-Dollar. Wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...