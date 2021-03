Die Sportlimousine soll noch in diesem Jahr in verschiedenen Modellen auf den Markt kommen. Das Design orientiert sich an einem alten Bekannten. BMW sprach zudem über Zukunftspläne und Brennstoffzellen. BMW nennt die Limousine Grand Coupé und spricht von bis zu 590 Kilometern Reichweite nach WLTP. Der Konzern zeigte das Fahrzeug auf seiner Jahreskonferenz zum ersten Mal ohne Tarnfolie. Es kommt - wie bereits vermutet - drei Monate früher als geplant auf den Markt. Der Hersteller spricht zudem davon, zwar den Elektroauto-Anteil zu erhöhen, aber insgesamt "technologieoffen" bleiben zu wollen. Ein...

