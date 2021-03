München (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer Sitzung am 17. März 2021 hat der Zentralbankrat der US-Zentralbank (FED) den Leitzins wie erwartet unverändert bei 0,00 bis 0,25 Prozent gehalten, so Dr. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degussa Goldhandel.Die Wirtschaftseinschätzung der FED sei allerdings merklich positiver geworden gegenüber der Einschätzung auf ihrer letzten Sitzung im Januar 2021. Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) werde auf 6,5 Prozent in 2021 geschätzt nach 4,2 Prozent, die im Dezember 2020 geschätzt worden seien. Bis Ende 2021 solle die Arbeitslosenquote nun auf 4,5 Prozent gefallen sein; im Dezember habe man noch 5,0 Prozent erwartet. Und die Kernrate der Inflation werde bei 2,2 Prozent bis Ende dieses Jahres gesehen, bislang habe die Schätzung bei 1,8 Prozent gelegen. ...

