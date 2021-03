DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:06 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.950,50 -0,59% +5,88% Euro-Stoxx-50 3.864,52 +0,38% +8,78% Stoxx-50 3.285,41 +0,10% +5,70% DAX 14.730,16 +0,91% +7,37% FTSE 6.757,60 -0,08% +4,68% CAC 6.064,04 +0,15% +9,23% Nikkei-225 30.216,75 +1,01% +10,10% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,71 -0,37

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,09 64,60 -0,8% -0,51 +31,6% Brent/ICE 67,54 68,00 -0,7% -0,46 +30,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.731,86 1.747,62 -0,9% -15,76 -8,8% Silber (Spot) 26,19 26,36 -0,6% -0,17 -0,8% Platin (Spot) 1.213,00 1.218,03 -0,4% -5,03 +13,3% Kupfer-Future 4,14 4,12 +0,4% +0,02 +17,5%

Die Ölpreise setzen ihre Abwärtstendenz fort. Händler verweisen auf den zur Wochenmitte vermeldeten überraschend starken Aufbau der US-Öllagerdaten. Dazu kommen anhaltende Sorgen, dass im Zuge der Impfverzögerungen in Europa eine anziehende Nachfrage erst einmal ausbleiben dürfte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Rekordjagd zur Wochenmitte dürfte es am Donnerstag an der Wall Street erst einmal zu einer leichten Verschnaufpause kommen. Die Ankündigung der US-Notenbank, weiter an ihrer ultralockeren Geldpolitik festzuhalten hatte den Dow-Jones-Index am Vortag erstmals über die Marke von 33.000 Punkten getrieben. Daneben belastet der erneute Anstieg der US-Renditen. So klettert die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen aktuell auf 1,73 Prozent und damit auf ein neues Jahreshoch. Am Vortag hatte sie noch bei 1,64 Prozent gelegen. "US-Notenbankpräsident Powell und die Fed haben einen ziemlich guten Job gemacht, einen unsicheren Markt zu navigieren und gerade genug geliefert, um sicherzustellen, dass die Aktienvolatilität nicht ansteigt, aber das heißt, es hat keine Obergrenze für die Renditen gegeben", so Edward Park, Chief Investment Officer bei Brooks Macdonald. Bei den Einzelwerten verliert die Tesla-Aktie vorbörslich deutlichher. Die Behörden untersuchen einen weiteren Unfall mit einem Tesla, bei dem möglicherweise der Autopilot des Fahrzeugs im Einsatz war.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:15 IT/Enel SpA, ausführliches Jahresergebnis

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2020

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP - US 13:30 Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: 22,0 zuvor: 23,1 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 700.000 zuvor: 712.000 15:00 Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen halten bis Donnerstagmittag an den Gewinnen fest. Gezündet wurde die neue Aufwärtswelle von der US-Notenbank. Sie hat ihre US-Wachstumsprognose für 2021 kräftig erhöht, will aber gleichzeitig nichts gegen den Inflationsanstieg unternehmen und die Zinsen vor 2024 nicht erhöhen. Dazu zeichnet der aktualisierte Wachstumsausblick laut Marktteilnehmern "ein rosiges Bild" für 2021. Der DAX, unterstützt von den Autotiteln, markiert bei 14.780 Punkten ein neues Rekordhoch. "Ein zusätzlicher Treibsatz könnte im Tagesverlauf eine Wiederzulassung des Impfstoffes von Astrazeneca werden", meint ein Händler. Denn dann könnte das Impfprogramm wieder einigermaßen plangerecht umgesetzt werden. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA wird sich dazu später am Tag äußern. Auf der Gewinnerseite ganz oben stehen weiterhin die Automobilwerte. Ihr Stoxx-Branchenindex zieht um 1,8 Prozent an. Der Index der so genannten Basic Resources steigt um 1,4 Prozent, der Index der Bankaktien um 1,2 Prozent. Bei den Einzelwerten am deutschen Markt legen die STämme und Vorzüge von VW erneut zu. Genau hingehört wird auch bei BMW (+2,4%), wo am Donnerstag Investorentag ist. Nokia haben nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gedreht und liegen nun 2,4 Prozent hinten. Hier habe sich die Meinung durchgesetzt, der neue Ausblick decke doch nur die bisherigen Erwartungen, heißt es im Handel. Rheinmetall gewinnen dagegen 3,2 Prozent. Der Ausblick auf das laufende Jahr wird wohlwollend aufgenommen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:13 Mi, 17:09 % YTD EUR/USD 1,1944 -0,29% 1,1988 1,1902 -2,2% EUR/JPY 130,28 -0,09% 130,48 130,03 +3,3% EUR/CHF 1,1075 +0,22% 1,1054 1,1041 +2,5% EUR/GBP 0,8565 -0,15% 0,8564 0,8573 -4,1% USD/JPY 109,06 +0,19% 108,84 109,25 +5,6% GBP/USD 1,3946 -0,13% 1,3999 1,3880 +2,1% USD/CNH (Offshore) 6,5046 +0,27% 6,4909 6,5098 +0,0% Bitcoin BTC/USD 57.906,00 -0,84% 58.773,75 55.200,75 +99,3%

Der Dollar erholt sich von den Vortagesabgaben. Der Dollar-Index legt um 0,2 Prozent zu. Die US-Notenbank hat die mittelfristig "bearishe" Sicht der Commerzbank für den Dollar bestätigt. Zwar habe die Fed den Wachstumsausblick deutlich angehoben, und die Mitglieder des Offenmarktausschusses sehen mehrheitlich die Möglichkeit eines früheren Zinsschrittes. Dennoch habe die Fed auf der "taubenhaften Seite" überrascht, weil noch deutlichere Signale für einen baldigen Schwenk erwartet worden seien. Somit sei die Annahme der Commerzbank bestätigt worden, dass die Fed sich mit einem Zinsschritt Zeit lassen werde - daher die Erwartung eines weiter schwächeren Dollars.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Erneut im Bann der Wall Street haben sich die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag bewegt. Nach den "taubenhaften" Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell hatten sich die Anleger dort ermutigt gezeigt und Aktien gekauft, während der Dollar unter Druck geriet. Powell sicherte Unterstützung für die Wirtschaft zu, bis sie sich von den Corona-Folgen erholt habe. Zuvor gehegte Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet, denn die Währungshüter ließen sich von den höheren Anleiherenditen nicht zu einer Kursänderung bei ihrer extrem lockeren Geldpolitik verleiten. In Japan schmolzen noch höhere Gewinne am Gesamtmarkt im Tagesverlauf ab. Laut einem Bericht will die Bank of Japan auf ihrer Sitzung am morgigen Freitag eine Ausweitung ihrer Zielspanne für die Renditen diskutieren könnte - dies wird als denkbarer Auftakt für höhere Leitzinsen gedeutet.

CREDIT

Weiterhin sehr ruhig und nur wenig verändert zeigt sich am Donnerstag der Kreditmarkt in Europa. Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten weiterhin mehr oder weniger auf der Stelle. Die US-Notenbank setzt ihren ultraexpansiven geldpolitischen Kurs fort, die entsprechenden Aussagen am gestrigen Abend entsprach den Markterwartungen weitgehend. Der Arbeitsmarkt sei deutlich unterausgelastet und der zu erwartende Inflationsanstieg vorübergehender Natur, so die Begründung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adidas und Online-Fitness-Plattform Peloton kooperieren

Adidas und Peloton, der Betreiber einer interaktiven Fitness-Plattform, haben eine internationale Kooperation vereinbart. Diese erstreckt sich unter anderem auf eine gemeinsame Kollektion von Sportbekleidung sowie Online-Kurse auf Trainingsgeräten von Peloton. Die US-Fitness-Plattform hat mehr als 4,4 Millionen Mitglieder und ihren Sitz in New York.

Audi will Marge deutlich steigern

Audi setzt nach dem Dämpfer vergangenes Jahr in den kommenden Monaten auf ein weiter gutes Marktumfeld für Premiumautos und will sowohl den Absatz als auch den Umsatz 2021 deutlich steigern. Die operative Rendite, die wie bei allen Autoherstellern zuletzt massiv absackte, will die VW-Tochter spürbar erhöhen.

Gaskonzerne Uniper, ENBW & Co. ahnungslos über Methan-Risiken

Zahlreichen Energiekonzernen wie Uniper, ENBW und Vattenfall liegen nur sehr wenige Informationen über klimaschädliche Methan-Emissionen in ihrer Lieferkette vor. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) unter 19 europäischen Erdgasunternehmen hervor, die bereits am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Deutz zahlt nach hohem Verlust 2020 keine Dividende

Deutz hat 2020 angesichts eines Umsatzeinbruchs einen hohen Verlust verzeichnet. Der Motorenhersteller wird daher den Aktionären keine Dividende zahlen.

Douglas will für 1,3 Mrd EUR Anleihemarkt anzapfen

Die Kosmetikkette Douglas will sich über eine milliardenschwere Anleiheemission frisches Geld beschaffen. Mit dem Erlös und einer Eigenkapitalzuführung durch die Aktionäre sollen bestehende Anleihen abgelöst, Schulden zurückgezahlt und die Liquidität erhöht werden.

Hapag-Lloyd steigert Konzerngewinn deutlich

