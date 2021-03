Die Getreidepreise sind in den vergangenen Monaten weltweit um bis zu ein Fünftel gestiegen. Auslöser für den starken Preisauftrieb ist vor allem die von Russland eingeführte Exportsteuer für Weizen. Brot in Österreich hat sich noch nicht merkbar verteuert, manche heimischen Bäcker wollen aber wegen steigender Material- und Lohnkosten in den nächsten Monaten die Preise erhöhen."Materialkosten machen ...

