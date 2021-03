Baltimore (www.fondscheck.de) - Aegon Asset Management hat Franky Tam zum General Manager und rechtlichen Vertreter seiner Tochtergesellschaft in China ernannt, so Aegon Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Unternehmen befindet sich vollständig in ausländischem Besitz (Wholly Foreign Owned Enterprise, WFOE). Tam ist seit dem 1. März 2021 im Büro der Firma in Shanghai und Mabel Cho, Regional Head of Asia bei Aegon AM, unterstellt. ...

