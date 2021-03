Und dann noch ein "Kalenderdreher-Erratum" zum nächsten Aktienturnier http://www.boerse-social.com/tournament. Als Mensch, der nicht sehr Ferien-erfahren ist (freiwillig!), hab ich gestern den Gründonnerstag noch in den März gegeben, was aber nicht stimmt. Richtig muss es heissen: "14 Unternehmen haben Schlusskurse 26.3. bis 1.4. eine Quali und die besten vier sind dann nach Ostern im Turnier. Basis sind die Schlusskurse vom Gründonnerstag (1.4.), da am Karfreitag nicht gehandelt wird.Erste Runde ab Dienstag, 6.4., mit den Schlusskursen vom 1.4." Und mittlerweile sind es 15 Unternehmen um 4 Plätze, weil freilich auch PIR-Neuling beaconsmind dabei sein wird. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.03.)

Den vollständigen Artikel lesen ...