Der Philly Fed Index für das verarbeitende Gewerbe ist im März deutlich gestiegen - US Dollar Index macht die Verluste vom Mittwoch weiter wett - Die Federal Reserve Bank of Philadelphia berichtete am Donnerstag, dass sich der Gesamtindex für die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Manufacturing Business Outlook Survey im März deutlich von 23,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...