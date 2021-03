Der USD/TRY verliert weiter an Boden und testet den Bereich um 7,3200 - Die CBRT überraschte die Märkte mit einer Zinserhöhung auf 19,00% - Das Augenmerk der Anleger sollte sich nun auf die Inflationsentwicklung richten - Die türkische Lira gewinnt weiter an Boden und zieht den USD/TRY am Donnerstag auf das neue 2-Tages-Tief in den Bereich der ...

