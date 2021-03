Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit der Projektentwicklung Hyperion in Helsinki realisiert Union Investment ihr zweites großes Wohnimmobilieninvestment, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach dem UniImmo: Europa (ISIN DE0009805515/ WKN 980551), der sich bereits mit dem Projekt Y-Towers in Amsterdam im Wohnsegment engagiert, baut nun auch der UniImmo: Deutschland (ISIN DE0009805507/ WKN 980550) schrittweise eine strategische Position in den europäischen Wohnimmobilienmärkten auf. Union Investment hat das Projekt Hyperion im Wege eines Forward Fundings für rund 74 Millionen Euro vom skandinavischen Entwickler Skanska erworben. ...

