Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die letzten Tage standen im Zeichen der Spekulation darüber, wie die FED mit dem Anstieg der langfristigen Renditen umgehen würde, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Nach der gestrigen FED-Sitzung seien die Renditen heute morgen (18.03.) erneut gestiegen und lägen im zehnjährigen Bereich bei 1,72%. Die entsprechenden Bunds hätten ebenfalls nachgezogen, sie würden bei -0,27% rentieren. Die Erklärungen des FED-Chefs Jerome Powell seien auf der einen Seite zuversichtlich hinsichtlich der Konjunktur gewesen - die FED erwarte im Median ihrer Mitglieder ein Wirtschaftswachstum von sagenhaften 6,5% -, aber er habe sich auf der anderen Seite auch sehr entschlossen gezeigt, in der Geldpolitik Kurs zu halten und Zinserhöhungen erst für 2023 in Betracht zu ziehen. Denn Powell habe erneut betont, dass man weiterhin weit von einer Vollbeschäftigung entfernt sei und dass angesichts des Rückgangs der Partizipationsrate am Arbeitsmarkt 9,5 Millionen Menschen weniger beschäftigt seien als vor der Krise. Das scheine auch die Ansicht der meisten FED-Mitglieder zu sein, von denen lediglich vier von 18 Mitgliedern eine Zinserhöhung im kommenden Jahr für angemessen halten würden. ...

