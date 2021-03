Wien (www.anleihencheck.de) - Trotz deutlich rosigerer Wirtschaftsprognosen hält die US-Notenbank an ihrem extrem niedrigen Leitzins fest, so die Experten von "FONDS professionell".Die Konjunkturaussichten in den Vereinigten Staaten hätten sich massiv verbessert, vor allem dank der deutlichen Impffortschritte. Die US-Notenbank FED habe auf ihrer Sitzung am gestrigen Mittwoch (17. März) ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr deutlich angehoben: von 4,2 auf beachtliche 6,5 Prozent. Konsequenzen für das Zinsniveau hätten die Notenbanker daraus allerdings nicht gezogen. Das Gremium rund um Jerome Powell habe den Leitzins in der bisherigen Spanne von null bis 0,25 Prozent belassen - zur Überraschung vieler Investoren. Dass FED-Chef Powell die Zinswende trotz rosiger Konjunkturaussichten nicht vorziehe, sei "de facto eine weitere Lockerung der Geldpolitik", zitiere das "Handelsblatt" Mona Mahajan, Investmentstrategin bei Allianz Global Investors. ...

