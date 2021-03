Die Aussicht auf eine weiter extrem lockere US-Geldpolitik hat am Donnerstag Europas grösste Börsen gestützt.Paris / London - Die Aussicht auf eine weiter extrem lockere US-Geldpolitik hat am Donnerstag Europas grösste Börsen gestützt. Der Leitindex der Eurozone schaffte den Sprung auf das höchste Niveau seit rund 13 Jahren. Der EuroStoxx 50 stieg am Ende um 0,46 Prozent auf 3867,54 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Mai 2008 erreicht hatte. Der Pariser Leitindex Cac 40 rückte um...

