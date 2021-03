Kiwi gehört zu den schwächsten Performern am Donnerstag, was die Rallye des AUD/NZD zusätzlich beflügelt - Ein Tagesschluss über 1,0825 dürfte die Tür zu weiteren Kursgewinnen öffnen - Der AUD/NZD steigt stark an, nachdem er drei Tage in Folge nach unten korrigiert hatte. Das Paar erreichte mit 1,0842 den höchsten Stand seit Januar und zog sich ...

