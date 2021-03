Die Vereinigten Arabischen Emiraten suchen händeringend nach Möglichkeiten, um mehr Regen zu erzeugen. Britische Forscher greifen dabei jetzt auf Drohnen zurück - und elektrische Impulse. Nur gut 100 Millimeter Regen fallen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) pro Jahr, das ist ein Siebtel der Menge an Niederschlag, die in Deutschland verzeichnet wird. Der Wassermangel sorgt für einen rapide sinkenden Grundwasserpegel. Um die Trockenheit in der Wüstenregion zu beenden, setzen die VAE seit Anfang der 2000er-Jahre auf das sogenannte Cloud-Seeding. Dabei wird per Flugzeug ...

