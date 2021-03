Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Joint Venture mit Xlife Sciences ermöglicht Medikamentenentwicklungsprogramme für fokussierte KrebspatientenDie Indivumed GmbH ("Indivumed") gab heute die Gründung der Ix Therapeutics GmbH ("Ix Therapeutics") bekannt, ein Joint Venture mit der Xlife Sciences AG ("Xlife Sciences"), das die Expansion von Indivumed in den Bereich Target Discovery und frühe Entwicklung von Krebsmedikamenten markiert. Die Zusammenarbeit eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Krebsbehandlung. Zunächst wird Ix Therapeutics mit der Veraxa Biotech AG ("Veraxa") zusammenarbeiten, um deren Technologie für die schnelle Entwicklung von funktionellen therapeutischen Antikörpern zu nutzen, wobei der Fokus zunächst auf Darm- und Lungenkrebs liegt."Unsere einzigartige IndivuType-Multi-Omics-Datenbank kann zusammen mit der AI-Advanced Data Analytics-Plattform zahlreiche neuartige Targets entdecken und validieren und sie gleichzeitig in einen umfassenden biologischen und klinischen Kontext stellen. Diese einzigartige Fähigkeit erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit in der klinischen Phase der Medikamentenentwicklung erheblich", sagt Prof. Dr. Hartmut Juhl, CEO und Gründer von Indivumed. "Durch die Partnerschaft mit Xlife Sciences und die Nutzung von Veraxa als einzigartigem Dienstleister sind wir nun in der Lage, die Entwicklung von therapeutischen Antikörpern gegen Darm- und Lungenkrebs zu finanzieren, was ein entscheidender nächster Schritt zur Verwirklichung unserer Vision ist, die Diagnose und Behandlung von Krebs zu individualisieren und den Patienten eine wirklich personalisierte Medizin zu bieten."Die IndivuType-Datenbank ist die einzige Multi-Omics-Krebsdatenbank weltweit, die umfassende klinische Daten von Tausenden von Patienten mit Ganzgenomsequenzierungs-, Transkriptomik-, Proteomik- und Phosphoproteomik-Daten integriert, die unter identischen, hoch standardisierten Bedingungen von jedem Patienten gewonnen wurden. Die Entwicklung einer proprietären AI-Advanced-Data-Analytics Plattform hat umfangreiches Wissen über Krebskohorten und sogar einzelne Patienten aufgebaut, das einzigartige, tiefe Einblicke in die Krebsbiologie ermöglicht.Mit diesem Joint Venture erweitert Indivumed sein Angebot erheblich. Von fortschrittlichen, qualitativ hochwertigen Biobankprodukten und Labordienstleistungen mit IndivuServ bis hin zur tiefsten Onkologie-Multi Omics-Datenbank, die heute verfügbar ist und mit IndivuType Entdeckungsdienste und Wissensaufbau rund um Targets und Biomarker bietet, ist Ix Therapeutics ein evolutionärer Schritt in der Geschichte des Unternehmens in Richtung Arzneimittelentwicklung."Wir sind fasziniert von Indivumeds Datenbank IndivuType und ihrer Leistungsfähigkeit in der Target Discovery", sagte Oliver R. Baumann, CEO von XLife Sciences. "Die Kombination der Entdeckungsfähigkeiten von Indivumed und der Antikörperentwicklungstechnologie von Veraxa wird innerhalb kurzer Zeit zu neuen therapeutischen Werkzeugen gegen Krebs führen, und wir sind stolz darauf, an dieser bahnbrechenden Leistung beteiligt zu sein."Indivumed wird mehrere neuartige Zielmoleküle ausarbeiten, die exklusiv von Ix Therapeutics für die Entwicklung funktioneller therapeutischer Antikörper auf der Basis von Veraxas Droplet-Mikrofluidik-Technologie verwendet werden.Informationen zu IndivumedIndivumed ist ein von Ärzten geführtes, integriertes globales Onkologie-Unternehmen. Unsere Plattform ist ein Enabler für die nächste Generation der Präzisionsonkologie durch unsere proprietäre Multi-Omics-Krebsdatenbank und maßgeschneiderte Datenanalyse, untermauert durch unser globales Netzwerk von angeschlossenen Kliniken mit Goldstandard-Qualität von Bioproben. Über unsere einzigartige Plattform bieten wir spezialisierte Produkte und Dienstleistungen an, die unsere Kunden bei der Entdeckung von Biomarkern und Targets, der Entwicklung von Medikamenten, klinischen Studien, der individualisierten Therapie und mehr unterstützen. Weitere Informationen unter www.indivumed.comInformationen zur Xlife Sciences AGDie Xlife Sciences AG ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf Investitionen in vielversprechende Technologien in der Life-Science-Industrie konzentriert. Die Xlife Sciences AG schlägt die Brücke von der Forschung und Entwicklung zum Gesundheitsmarkt, indem sie Forscher und Unternehmer bei der Positionierung, Strukturierung, Entwicklung und Umsetzung ihrer Konzepte unterstützt. Gemeinsam mit Industriepartnern oder Universitäten führt die Xlife Sciences AG Projekte nach einer Erfindungsmeldung oder Gründung durch die Proof-of-Concept-Phase. 