Technologie-Werte wie die FAANG-Aktien hatten in den letzten Wochen einen schweren Stand. Dennoch wäre es laut Experten verfrüht, die Titel aus dem Depot zu werfen - schließlich hätten sie auf Jahressicht noch großes Potenzial.? Tech-Werte in den letzten Wochen unter Druck? FAANG-Titel unterbrechen starken Lauf? Laut Experten verfrüht, Tech-Größen fallen zu lassenIn den letzten Wochen kamen insbesondere Technologiewerte an den US-Börsen unter großen Druck. Während sich Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...