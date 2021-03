Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - PHNIX, ein erfahrener Wärmepumpen-ODM/OEM-Lieferant, wird auf der ISH Digital 2021 vertreten sein, der Weltleitmesse für Heizung, Wasser und Energie, die vom 22. bis zum 26. März 2021 online stattfindet.Gemäß der Selbstverpflichtung des Unternehmens, die Zukunft der Branche zu gestalten und immer neue Fortschritte im Bereich der Wärmepumpentechnologie zu erzielen, wird PHNIX in einer Reihe von Webinaren die neueste Wärmepumpentechnologie vorstellen. Dabei werden verschiedene Produktkategorien, wie Wärmepumpen für Hausheizung, Kühlung und Warmwasserbereitung, sowohl für Privathaushalte als auch für kommerzielle Anwendungen präsentiert. PHNIX veranstalten 5 Webinare, deren Sprecher direkt mit den Teilnehmern interagieren und ihre Fragen sofort online beantworten werden.Agenda der PHNIX Live Sessions auf der ISH Digital 2021:22. März 2021 (11:00-12:30Uhr) Vorführung des neuen Produkts durch PHNIX - R290 Wärmepumpe24. März 2021 (12:30-14:00Uhr) Führende Wärmepumpenheizungslösung R290 aus China26. März 2021 (11:30-12:00Uhr) Vorführung des neues Produkts - R290 Inverter Hausheizung/Kühlung/DHW Wärmepumpe26. März 2021 (13:00-13:00Uhr) Neue Wärmepumpen für Fernwärme von PHNIX für den europäischen Markt26. März 2021 (14:30-15:00Uhr) Neue Produkteinführung - R290 Wechselrichter Haus Heizung/Kühlung/Warmwasser WärmepumpeAuf der ISH digital 2021 stellt PHNIX neue Wärmepumpenlösungen mit dem derzeit gefragtesten Kältemittel R290 vor, das einen guten Ruf für seine F-Gas-Konformität, Umweltfreundlichkeit und Effizienz hat.Peter Wang, der Direktor für das Auslandsgeschäft bei PHNIX, sagte dazu, dass PHNIX bemüht sei, immer wieder neue Technologien und Wärmepumpenprodukte auf den Markt zu bringen. Dies entspräche ganz der Mission und dem Ehrgeiz von PHNIX: "Die neuen regulatorischen Anforderungen der EU für F-Gas werden immer strenger und die R290-Wärmepumpe folgt zweifellos diesem Markttrend. Dieses Mal stellen wir auf der Messe nicht nur Wärmepumpenlösungen vor, die den F-Gas-Verbrauch und Leckagen minimieren und den Energieverbrauch reduzieren können, sondern auch ein starkes Argument, das unseren Kooperationspartnern Wettbewerbsvorteile bringt."Weitere Informationen zu PHNIX auf der ISH Digital 2021 finden Sie unter: https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/exhibitor-search.detail.html/guangdong-phnix-eco-energy-solution-ltd.html.Informationen zu PHNIXPHNIX ist ein führender chinesischer Hersteller von Wärmepumpen. Der internationale Konzern ist auf F&E und Produktion von Wärmepumpenprodukten und Energiesparlösungen spezialisiert. Nahezu 50 % der Produkte von PHNIX werden nach Europa, Nordamerika, Australien und in andere ausländische Märkte exportiert. Weitere Informationen über PHNIX und die Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.phnix-e.com.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1458231/1.jpgPressekontakt:Janete Chen+86-20-39067742Original-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120722/4867898