DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. März

=== *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+0,9% gg Vj 08:00 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis, Unterschleißheim 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Vize Schaade, PK zu Impfen gegen Corona, Berlin 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme (per Videokonferenz) am Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum *** 10:00 DE/Bechtle AG, BI-PK (digital) 10:00 DE/Porsche AG, Jahres-PK (via Livestream) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Länder-Ministerpräsidenten, voraussichtlich Telefonkonferenz zur Impfstrategie *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - DE/Continental AG, Geschäftsbericht 2020, Hannover - EU/Videokonferenz der EU-Führungsspitze mit dem türkischen Präsidenten Erdogan - EU/Ratingüberprüfungen für Belgien (S&P), Estland (Fitch), Europäische Union (Moody's), Lettland (Fitch), Polen (Fitch), Portugal (Moody's), Spanien (S&P) - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - Siemens Energy + HERAUSNAHME - Beiersdorf MDAX + NEUAUFNAHME - Beiersdorf - Encavis - Nordex - Porsche + HERAUSNAHME - Aareal Bank - Metro - Osram - Siemens Energy TecDAX + NEUAUFNAHME - SMA Solar + HERAUSNAHME - New Work SDAX + NEUAUFNAHME - Aareal Bank - Leoni - Metro - Osram - SGL Carbon - Suess Microtec + HERAUSNAHME - Cropenergies - Deutsche Beteiligungs AG - Encavis - Hornbach Baumarkt - Nordex - SNP EURO-STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Infineon + HERAUSNAHME - Nokia FTSE-100 + NEUAUFNAHME - Weir Group + HERAUSNAHME - Pennon Group ATX + NEUAUFNAHME - EVN + HERAUSNAHME - Telekom Austria ===

March 19, 2021 01:05 ET (05:05 GMT)

