DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK - Nach dem Rücktritt von Hans-Jörg Vetter will die Commerzbank zügig einen neuen Aufsichtsratschef installieren. Das Bundesfinanzministerium hat sich nach Handelsblatt-Informationen in die Suche eingeschaltet und neben dem ehemaligen HSBC-Trinkaus-Chef Andreas Schmitz zwei weitere Kandidaten ins Spiel gebracht. Dabei handelt es sich Finanzkreisen zufolge um KfW-Chef Günther Bräunig sowie dessen Vorstandskollegin Ingrid Hengster. (Handelsblatt)

TÖNNIES - Die Tönnies-Brüder stehen offenbar kurz davor, den familieneigenen Fleischverarbeitungsbetrieb zu verkaufen, der letztes Jahr wegen eines Coronavirus-Ausbruchs unter prekär Beschäftigten in die Schlagzeilen geraten war. Die 50 Jahre alte Tönnies Holding ApS & Co. KG aus Rheda-Wiedenbrück prüfe seit Monaten Optionen und bereite ihr Zahlenwerk für einen Verkaufsprozess auf, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Nun laufe alles auf einen möglichen Verkauf hinaus. Mögliche Käufer sollen demnächst angesprochen werden, hieß es weiter. Deutschlands größter Schlachter von Schweinen und Rindern könnte in der Transaktion bis zu vier Milliarden Euro erlösen, sagten die Personen. (SZ)

AUTOBAHN GMBH - Auch die Bauwirtschaft erlebt ihr ganz besonderes staatliches Chaos. Zwar durften die Unternehmen in der Coronakrise weiterarbeiten: Sie bleiben aber auf ihren Rechnungen sitzen. Der Staat, konkret die neu gegründete Autobahngesellschaft, zahlt nicht. Nach Informationen des Handelsblatts liegen mehr als 20.000 Rechnungen unbearbeitet bei der seit 1. Januar für die Bundesfernstraßen allein zuständigen Autobahn GmbH. Die Summe der unbezahlten Rechnungen soll aktuell bei rund 650 Millionen Euro liegen, hinter vorgehaltener Hand ist sogar von 1,2 Milliarden Euro die Rede. Ende Januar waren es noch rund 300 Millionen. Angesichts des wachsenden Zahlungsrückstandes dürfte bald schon kein Baufahrzeug mehr auf den 13.000 Kilometern Autobahnen fahren. Grund sind die IT-Systeme, die noch längst nicht rundlaufen. (Handelsblatt)

LAMBORGHINI - Für Lamborghini war es eine kleine Revolution, als der Sportwagenhersteller vor anderthalb Jahren erstmals einen Elektromotor in eines seiner Modelle verbaute: Der Sián wird neben einem 785 PS starken V12-Motor immerhin mit 34 elektrischen Pferdestärken angetrieben. Doch das war erst der Anfang: Noch in diesem Jahr will der neue Firmenchef Stephan Winkelmann eine grundlegende Neuorientierung der Marke aus Norditalien verkünden - samt Elektrostrategie. (Handelsblatt)

BIONTECH - Die Gründer des deutschen Impfstoff-Herstellers Biontech, Ugur Sahin und Özlem Türeci, sprechen sich für mehr Pragmatismus in der Impfkampagne aus. "Wir waren bei der Entwicklung unseres Impfstoffs pragmatisch und wir brauchen diesen Pragmatismus auch bei der Verteilung des Impfstoffs." Türeci äußerte Verständnis dafür, dass die Pandemiebekämpfung in Europa nicht reibungslos abläuft. Sahin betonte, dass die EU inzwischen zu den Regionen der Welt gehöre, die am meisten Impfstoff - rund 600 Millionen Dosen - bei Biontech bestellt haben. "Bis Mitte des Jahres werden wir 260 Millionen Dosen an die EU liefern können", sagte er. (Welt)

March 19, 2021 01:29 ET (05:29 GMT)

