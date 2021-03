The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.03.2021ISIN NameFR0007078829 METROPOLE-M.AV.EUR. ADE000DK0ECS2 DEKA-UMWELTINVEST CFLU0085136942 ROBECO HIGH YLD BDS DH EOXS1048428012 VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLRXS1047849093 LANDW.R.BK14/21DL MTNDE000DZ1J0Y5 DZ BANK CLN E.8611XS1047122665 WESTPAC BKG 14/21 MTNDE000DZ1J0U3 DZ BANK CLN E.8607DE000DZ1J0T5 DZ BANK CLN E.8606XS1584125436 EIB 17/21 FLR REGSXS1048521733 SHELL INTL FIN. 14/21 MTNDE000SLB1309 LDSBK.SAAR PF.R.130DE000DZ1J055 DZ BANK CLN E.8618DE000DZ1J0Z2 DZ BANK CLN E.8612DE000DG4T911 DZ BANK IS.A734US151020AJ30 CELGENE 13/23US666807BQ44 NORTHROP GRUMMAN 17/22DE000DZ1JKD7 DZ BANK CLN E.8170DE000DK0EV07 DEKA MTN SERIE 7514DE000DG4T986 DZ BANK IS.A740DE000DZ1JVS2 DZ BANK CLN E.8435DE000DZ1JUN5 DZ BANK CLN E.8397DE000DZ1JT52 DZ BANK CLN E.8381DE000DZ1JTY4 DZ BANK CLN E.8374CH0024674944 BASLER KT.BK 06-21XS1046468168 RABOBK NEDERLD 14/21 MTNDE000HLB2JM7 LB.HESS.-THR.17/25DE000DDA0PW2 DZ BANK IS.A1077DE000DK0EQL7 DEKA IHS SERIE 7417FR0013185444 CHRISTIAN DIOR 16/21US500769JA33 KRED.F.WIED.V.19/2021 DLES0312298054 AYT CED.CAJ.GL.S.VI 06/21XS1117300084 W.P. CAREY 15/23DE000DZ1J0C1 DZ BANK CLN E.8591XS0607904264 KROATIEN 11/21 REGSDE000A0Z1Q23 HESSEN SCHA.11/21 S.1106DE000DZ1J0Q1 DZ BANK CLN E.8603DE000DZ1J0L2 DZ BANK CLN E.8599