19.03.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) list derzeit als Krisenmanager gefordert. Seit Dienstag Abends das Eingeständnis:, dass die Bilanzen 2018,2019 und die vorläufigen zahlen 2020 falsch sind und korrigiert werden müssen, die Märkte verunsichert. Schien erstmal eine gewisse Beruhigung am Mittwoch bei Handelsschluss einzutreten. Abwartend. Aber gestern ging es weiter runter - auf 36,36 USd - mit Minus 7,55 %, Minus 2,97 USD ähnlich hohe Verluste wie am Mittwoch zu Buche standen. Sollte nicht mehr lange so weiter gehen, sonst droht NIKOLA's Schicksal. Und jetzt ...

