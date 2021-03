Der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55) im Fokus der Spekulation auf einen Short Squeeze erreichte man neue Hochs - bis zu 180,10 EUR - und dann ging es sukzessive wieder runter bis nahe an die 100,00 EUR -106,30 EUR im Tief. Es fehlten Impulse, die Phantasie bei den Microbatteries und den anderen Produkten der Varta war erstmal raus. Immer wieder wird - trotz rekordmässigen Umsätzen Varta's, Produktion immer an der ständig erweiterten Kapazitätsgrenze und technologischer Führerschaft - von aufkommender Konkurrenz gesprochen. Von Wettbewerbern, die immer näher an Varta herankommen. Und die Perspektiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...