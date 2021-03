Der Lehmbau in Deutschland bietet auf Grund umfangreich bestehender Normen und Lehmbauregeln des Dachverbands Lehm e.V. baurechtliche Sicherheit in der Planung und Ausführung, was in diesem Umfang weltweit einzigartig ist. Die Verwendung von Lehmbau-stoffen ist ein nachhaltiges Motiv für den Schutz der Umwelt auf Grund ihrer Wieder-verwendbarkeit, ihrer flächendeckenden Verfügbarkeit und ihrer nahezu emissions-freien Fertigung. Zudem wird das Raumklima entscheidend verbessert, da Lehmbaustoffe einen positiven Einfluss auf die Raumluft-feuchte haben, Schadstoffe und Gerüche aus der Luft binden und antiallergisch und anti-statisch sind.

