Aktien: Morphosys fehlt die Zuversicht - Aktie schmiert ab

Anzeige / Werbung Morphosys steht vor einem schweren Jahr. "Wir sind im Investitionsmodus", konstatiert Morphosys-Chef Jean-Paul Kress. So könnte sich etwa der Umsatz halbieren. Auf der Ergebnisseite könnte es noch dicker kommen. Morphosys schraubt nach einem schwierigen vergangenen Jahr die Erwartungen für 2021 deutlich herunter: Das Biotechnologieunternehmen rechnet eigenen Angaben zufolge etwa mit einer Erlöshalbierung. Auf der Ergebnisseite hält sich Morphosys mit einer Prognose zwar zurück, Marktexperten sind aber äußerst skeptisch. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Morphosys mitteilte, war der Umsatz im Vorjahr gegenüber 2019 noch auf 328 Millionen von 71,8 Millionen Euro gestiegen. Allerdings beruhte das Wachstum vor allem auf der Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Incyte und dessen Meilensteinzahlungen. Diese fielen im laufenden Jahr aber zum Großteil weg, sodass man beim Erlös nur noch 150 Millionen bis 200 Millionen Euro erwarte, hieß es von Unternehmensseite. Eine detaillierte Ergebnisprognose für das laufende Jahr bliebt Morphosys schuldig. Analysten und Marktexperten gehen allerdings von einem hohen operativen Verlust aus. 2020 hatte sich das operative Ergebnis noch auf mehr als 27 Millionen Euro verbessert, nach einem Verlust von 108 Millionen Euro 2019. "Wir sind im Investitionsmodus", sagte Vorstandschef Jean-Paul Kress. Morphosys-Aktie nähert sich Corona-Tief Die Aktie von Morphosys ist in einem mittelfristigen Abwärtstrend und hat nun auch die wichtige Unterstützung bei rund 83 Euro mit einem Gap (s. Ellipse) nach unten nachhaltig durchbrochen. Auch der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet. Das Tief aus dem Corona-Crash im März 202 ist nur noch rund 10 Euro entfernt. Enthaltene Werte: DE0006632003,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

