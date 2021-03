Edle Pralinen und feinste Trüffel machen das Leben immer ein kleines Stück schöner. Besonders dann, wenn sie von bester Qualität sind. Auch bei den Small Caps kommt es auf die Qualität der Unternehmen an. Sie sind oft in Nischen tätig, haben sich dort eine führende Position erarbeitet und dürften in den nächsten Jahren überproportional wachsen. Mit der richtigen Auswahl erleben Anleger in ihrem Depot einen Genuss der Extraklasse. DER AKTIONÄR hat sich auf die Suche nach Nebenwerten gemacht, bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...