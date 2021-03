Im 14. Jahrhundert wurde die Bedeutung von Zink erkannt. Marco Polo beschrieb die Herstellung von Zinkoxid in Persien Verwendet wurde Zinkoxid damals um Augenentzündungen zu behandeln. Paracelsus stieß im 17. Jahrhundert auf die Wirkungen von Zink. 1720 wurde Zink dann in England abgebaut. Die erste Zinkhütte gab es 1743 in Bristol. Weitere Hütten entstanden, unter anderem in Belgien. Verwendet wurde Zink vor allem im Bausektor. Dachentwässerungen oder Dachabdeckungen wurden mit Zink gearbeitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...