Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ob sich die FED den Handelstag nach ihrer Entscheidung so vorgestellt hat, kann bezweifelt werden, so die Analysten der Helaba.Zwar habe man in Washington zunächst keinen Bedarf gesehen, die Renditen zu drücken, die Geldpolitik bleibe aber noch lange Zeit expansiv. Von einer Zielerreichung am Arbeitsmarkt sei man weit entfernt und selbst eine Kerninflation oberhalb von 2% werde nicht unmittelbar zu Zinserhöhungen führen. Ohnehin werde die FED nicht auf "prognostizierte Werte" reagieren, sondern nur auf einen tatsächlichen Anstieg der Inflation. ...

