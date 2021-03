Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) rutschte am letzten Freitag bis auf ein Niveau von 171,12 Prozentpunkte ab, so die Börse Stuttgart.Zu Wochenbeginn habe er sich zunächst kontinuierlich nach oben bewegt und bis Dienstagnachmittag sein bisheriges Wochenhoch bei 172,00 Prozentpunkten erreicht. Dieses Niveau habe der Euro-Bund-Future jedoch nicht halten können und am Donnerstagmorgen bei 171,23 Prozentpunkten notiert. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,30%, die sich damit gegenüber der Vorwoche nahezu unverändert zeige. Demgegenüber steige die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe weiterhin an und klettere im Wochenvergleich von 0,20% auf 0,24%. (Bonds Weekly Ausgabe vom 18.03.2021) (19.03.2021/alc/a/a) ...

