Call auf Adobe: 62 Prozent Chance von Harald Zwick - 19.03.2021, 08:30 Uhr Der kommende Dienstag wird es weisen, ob Adobe das geforderte Wachstum aufrecht erhalten kann, um das beobachtete KGV in der Höhe von 52 zu rechtfertigen. Das übergeordnete Börsenklima ist trotz der bullischen FED-Maßnahmen nach unten gerichtet. Es ist also denkbar, dass das unlängst erreichte partielle Tief beim Support von 425,26 US-Dollar erneut getestet wird. Adobe gibt am kommenden Dienstag, dem 23 März seine Zahlen ...

