Analyse der ETF-Mittelzuflüsse - Daten per Ende Februar 2021 Der Anlegeroptimismus ist ungebrochen. Mit globalen Mittelzuflüssen in Aktien-ETFs in Höhe von 122,2 Mrd. Euro (Januar: 50,7 Mrd. Euro) hat sich die Nachfrage gegenüber dem Vormonat verdoppelt. Das Interesse nach Anleihe-ETFs lag mit einem Plus von 19,2 Mrd. Euro gegenüber dem Januar (50,7 Mrd. Euro) in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...