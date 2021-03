18. März 2021. Nevada Copper Corp. (TSX: NCU, OTC: NEVDF) ("Nevada Copper" oder das "Unternehmen") stellt ein Projektupdate für die Untertagemine bei seinem Projekt Pumpkin Hollow (das "Untertageprojekt") bereit. Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es seinen testierten konsolidierten Jahresabschluss und den entsprechenden Lagebericht für das Jahr zum 31. Dezember 2020 auf SEDAR eingereicht hat.

Betriebsupdate

- Inbetriebnahme des Schachtes und des Förderschachtes - Die Inbetriebnahme des Förderschachtes des Hauptschachtes ist abgeschlossen. Der Förderschacht hat nun die Kapazität, Material mit 5.000 Tonnen pro Tag zu fördern sowie Menschen und Ausrüstung nach Bedarf zu transportieren. Das Unternehmen ist im Begriff, die Automatisierung des Hilfsförderschachtes abzuschließen. Diese Arbeiten sind jedoch nicht kritisch für das Erreichen einer stabilen Produktion von 5.000 Tonnen pro Tag. Die Umnutzung des Wetterschachtes East North ist im Gange und liegt im Zeitplan, um die Installation der Oberflächenlüfter zu unterstützen.

- Elektrische Aufrüstung - Um die Aufrüstung der Produktion beim Untertageprojekt auf 5.000 Tonnen pro Tag zu ermöglichen, musste das Unternehmen das elektrische Untertagesystem aufrüsten und erweitern. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen bedeutsame elektrische Aufrüstungen abgeschlossen, um ausreichend Strom für zusätzliche Produktionsausrüstungen und die Belüftung zur Unterstützung der Aufrüstung bereitzustellen. Die Erweiterungen der mobilen Produktionsflotte wurden wie geplant im Februar installiert, während die letzten Ausrüstungen planmäßig im zweiten Quartal 2021 folgen werden.

- Aufrüstung der Belüftung - Die Aufrüstung des Belüftungssystems des Untertageprojekts geht planmäßig voran. Zurzeit werden zwei zusätzliche Lüfter im Untergrund installiert, zwei weitere Untertagelüfter sollen im Mai 2021 installiert werden. Zwei große permanente Oberflächenlüfter wurden bestellt und sollen im dritten Quartal 2021 installiert werden, was dem Unternehmen dabei helfen wird, eine stabile Produktionsrate von 5.000 Tonnen pro Tag zu erreichen.

- Untertageerschließung und -abbau

Die Untertageerschließungs- und -bohrarbeiten sind im Gange und schaffen einen weiteren Zugang zu den Erzzonen sowie zu den Abbaukammern, die höhere Gehalte aufweisen, als anhand der Erschließungsstollen erwartet wurde. Gehalte über fünf Prozent wurden auch in den Erschließungsbereichen der Abbaukammern vorgefunden.

Laufende Definitionsbohrungen unterstützen weiterhin das geotechnische Modell des Unternehmens.

Es ist davon auszugehen, dass die ersten Abbaukammern in den kommenden Wochen abgebaut werden, was wahrscheinlich zu einer Gehaltssteigerung gegenüber dem momentan verarbeiteten Erschließungserz führen wird.

"Wir freuen uns, dass wir kürzlich sowohl die Inbetriebnahme des Hauptschachtes als auch die Aufrüstung des elektrischen Systems abgeschlossen haben - zwei wichtige Schritte auf dem Weg zum Erreichen der nominellen Produktion. Der verbleibende Schritt, die Aufrüstung der Belüftung, geht gut voran und wir sind weiterhin auf Kurs in Richtung einer stabilen Produktion von 5.000 Tonnen pro Tag im dritten Quartal dieses Jahres", sagte Mike Ciricillo, Chief Executive Officer von Nevada Copper. "Da das Untertageprojekt voraussichtlich im dritten Quartal bis zur vollen Produktion aufgerüstet werden wird, freuen wir uns darauf, unsere anderen bedeutsamen Wachstumsmöglichkeiten weiterzuentwickeln, einschließlich unserer vollständig genehmigten Tagebau- und Konzessionsgebietsexplorationsziele."

Qualifizierte Personen

Die Informationen und Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Greg French, C.P.G., und Norm Bisson, P.Eng., für Nevada Copper überprüft, die keine unabhängigen qualifizierten Personen gemäß NI 43-101 sind.

Über Nevada Copper

Nevada Copper (TSX: NCU) ist ein Kupferproduzent und Eigentümer des Kupferprojekts Pumpkin Hollow. Pumpkin Hollow befindet sich in Nevada, USA, und verfügt über beträchtliche Reserven und Ressourcen, einschließlich Kupfer, Gold und Silber. Zu den beiden vollständig genehmigten Projekten gehören die hochgradige Untertagemine und die Verarbeitungsanlage, die sich nun in der Produktionsphase befinden, sowie ein groß angelegtes Tagebauprojekt, das auf die Machbarkeit zusteuert.

NEVADA COPPER CORP.

http://www.nevadacopper.com

Mike Ciricillo, President und CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Rich Matthews, Investor Relations

Integrous Communications

mailto:rmatthews@integcom.us

+1 604 757 7179

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen beinhalten insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen, die sich auf Minenerschließungspläne, Produktions- und Ramp-up-Pläne sowie ihren erwarteten Zeitplan und ihre Ergebnisse, Geräteinstallation und Explorationsaktivitäten.

Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "potenziell", "wird erwartet", "nimmt an", "wird angestrebt", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "rechnet mit" oder "glaubt" bzw. deren Verneinungen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen sowie anhand von Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, stattfinden bzw. erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf: die Fähigkeit des Unternehmens, den Ramp-up des Untertageprojekts, innerhalb der erwarteten Kostenschätzungen und des erwarteten Zeitrahmens abzuschließen; den Bedarf an zusätzlichem Kapital, dessen Verfügbarkeit nicht zugesichert werden kann; die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; den Zustand der Finanzmärkte; die Verlusthistorie; die Verwässerung; nachteilige Ereignisse in Zusammenhang mit dem Mühlenbetrieb, dem Bau, der Erschließung und dem Ramp-up, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, Probleme bei der Erschließung des Tiefbauprojekts und der Verarbeitungsanlage zu bewältigen; die Bodenverhältnisse; Kostenüberschreitungen in Zusammenhang mit der Erschließung, dem Bau und dem Hochfahren des Untertageprojekts; Verlust von wichtigen Konzessionsgebieten; Zinsanstieg; Weltwirtschaft; begrenzte Produktionshistorie; zukünftige Metallpreisschwankungen; spekulativer Charakter der Explorationsaktivitäten; periodische Unterbrechungen der Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; Umweltgefahren und -haftung; Arbeitsunfälle; Unfähigkeit von Verarbeitungs- und Bergbauausrüstung, die erwartete Leistung zu erbringen; Arbeitskonflikte; Lieferprobleme; Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen; die Interpretation von Bohrergebnissen und die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen; mögliche Abweichungen der Erzreserven, des Mineralisierungsgrades oder der Gewinnungsraten von den Erwartungen des Managements, wobei der Unterschied wesentlich sein kann; rechtliche und behördliche Verfahren und Gemeinschaftsaktionen; Unfälle; Eigentumsfragen; behördliche Genehmigungen und Einschränkungen; erhöhte Kosten und physische Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel, einschließlich extremer Wetterereignisse und neuer oder überarbeiteter Vorschriften im Zusammenhang mit dem Klimawandel; Genehmigungen und Lizenzen; Volatilität des Marktpreises der Wertpapiere des Unternehmens; Versicherungen; Wettbewerb; Hedging-Aktivitäten; Währungsschwankungen; Verlust wichtiger Mitarbeiter; andere Risiken der Bergbaubranche sowie jene Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens vom 18. März 2020 beschrieben werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beschriebenen Erwartungen abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehen sich auf den Tag, an dem sie veröffentlicht wurden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Das Unternehmen übernimmt keine Gewähr dafür, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen.

