DGAP-News: Bybit / Schlagwort(e): Sonstiges

Bybit erweitert seine USDT-Margin-Angebote um ADA, DOT und UNI



19.03.2021 / 09:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bybit erweitert seine USDT-Margin-Angebote um ADA, DOT und UNI



SINGAPUR - Media OutReach - 19. März 2021 - Die Kryptowährungsderivatbörse Bybit gab heute die Einführung von drei neuen USDT-Handelspaaren bekannt: ADA von Cardano, DOT von Polkadot und UNI von Uniswap. Nach der Einführung des Futures-Kontraktes BTCUSD0625 am 11. März ist die Einführung dieser neuen Handelspaare die zweite Erweiterung der Bybit-Märkte in ebenso vielen Wochen. ADA/USDT, DOT/USDT und UNI/USDT kommen zu den bestehenden linearen unbefristeten Handelspaaren BTC/USDT, ETH/USDT, LINK/USDT, LTC/USDT, XTZ/USDT und BCH/USDT sowie den inversen Perpetual- und Futures-Märkten von Bybit hinzu. Händler können bei diesen neuen Kontrakten einen Hebel von 1-25x wählen. Lineare USDT-Margin-Kontrakte ermöglichen es Händlern, den Stablecoin Tether (USDT) als Sicherheit zu verwenden, so dass sie von der Volatilität profitieren können und gleichzeitig ihr Risiko gegenüber fallenden Preisen begrenzen. "Wir freuen uns, diese sehr gefragten Coins in unsere Handelsplattform aufzunehmen und so unseren Kunden noch mehr Auswahl zu bieten", sagte Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit. "Bybit ist bekannt für seine hervorragende Liquidität Wir haben umfangreiche Untersuchungen durchgeführt und Vorbereitungen getroffen um sicherzustellen, dass die Märkte dieser neuen Handelspaare keine Ausnahme bilden." Über Bybit

Bybit ist eine im März 2018 gegründete Handelsplattform für Kryptowährungsderivate. Das Unternehmen bietet Online-Handelsdienstleistungen sowohl für internationale Privatkunden als auch für professionelle Trader an. Weitete Informationen erhalten Sie auf: https://www.bybit.com/



Um auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Bybit auf den sozialen Plattformen Twitter und Telegram. Kontakt: Name: Mavis Wu E-Mail: mavis.wu@hkstrategies.com Kontakt-Nummer: +852 2894 6356

19.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de