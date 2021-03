Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich weiterhin seitwärts und übergeordnet in einem Abwärtstrend. Am Vortag konnte EUR/USD bis 1,198 Dollar hochziehen und damit leicht über den 10er-EMA ansteigen. Dann sackte EUR/USD aber wieder ab und ging bei 1,192 Dollar aus dem Handel. Am Vortag wurde eine Short-Position im Bereich von 1,196 Dollar eröffnet. Der Stopp bei 1,200 Dollar könnte bereits auf Einstand nachgezogen werden. ...

