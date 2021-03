Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag mit einem Gap-up in den Handel starten und direkt bei 14.673 Punkten eröffnen. In der Folge zog der Index weiter hoch und erreichte im Tageshoch 14.804 Punkte. Und damit die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals. Der DAX prallte hier aber wieder nach unten ab und ging bei 14.775 Punkten aus dem Handel. Im frühen Handel notiert der DAX nach dem langen Hochlauf tiefer bei 14.670 ...

