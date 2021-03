Die Experten von Kepler Cheuvreux haben die Bewertung für die Aktien von Nokia auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 4,20 Euro belassen. Die für 2023 angepeilte Margen-Zielspanne sei realistisch und ermutigend, so die Analysten in einer gestern veröffentlichten Studie. In diesem Jahr dürfte die Profitabilität des Netzwerkausrüsters die Talsohle erreichen und sich 2022 dann zu diesem Ziel hin verbessern. (dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ ...

