Man kann es drehen und wenden, wie man möchte, aber der Technologiebereich kommt - von Ausnahmen einmal abgesehen - derzeit nicht so wirklich in die Puschen. Bereits die letzte Kommentierung zu unseren beiden heutigen Protagonisten Alibaba und Amazon überschrieben wir am 10.03. mit "Aktien mit Ritt auf der Rasierklinge" und thematisierten die bereits damals angespannte charttechnische Konstellation der beiden Werte. Ohne jetzt den weiteren Ausführungen ...

