Linz (www.anleihencheck.de) - Als Exportnation ist für Australien eine schwache Währung von Vorteil, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ein Blick auf die Kursentwicklung des Aussie (Kurzform für den Australischen Dollar (AUD)) zeige ein anders Bild. Das Währungspaar EUR/AUD sei von der Spitze am 19.03.2020 mit einem Höchstkurs von 1,9800 auf heute 1,5400 gefallen. Um den Aufwärtsdruck des Australischen Dollars entgegenzuwirken habe die Reserve Bank of Australia (RBA, Notenbank) ein neues Anleihekaufprogramm aufgelegt (Start sei im April 2021, 5 Mrd. AUD/Woche). Die australische Notenbank handele weiterhin expansiv. ...

