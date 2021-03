Wien (www.anleihencheck.de) - In der geschäftigsten Woche seit Januar und der drittbesten in diesem Jahr war der Markt bisher bereit, mindestens EUR 50,5 Mrd. an EUR-denominierten Anleihen aufzunehmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Herausragend gewesen seien die Debüt-Nachhaltigkeitsanleihe der Vienna Insurance Group und eine grüne Anleihe des finnischen Ölraffinerieunternehmens Neste (nicht zu verwechseln mit der Schweizer Nestlé). In der Pipeline befänden sich eine EUR-Benchmark-Nachhaltigkeitsemission des französischen Vermögensverwalters Tikehau Capital sowie ein Zwei-Tranchen-HY-Deal des deutschen Kosmetikhändlers Douglas. Der gestrige Handelstag habe somit mit einem guten Ergebnis geendet: Zwölf Emittenten hätten in 13 Tranchen neue Anleihen im Wert von EUR 7,5 Mrd. angeboten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...