Die Analysten der Baader Bank sind weiter bullish auf ihren Top-Pick Semperit. Sie bestätigen die Kauf-Empfehlung und erhöhen das Kursziel von 35,0 auf 45,0 Euro. Die Experten heben drei Argumente für ihre unverändert positive Einschätzung hervor: 1. Sempermed liefert 2021 einen weiteren guten Cashflow. 2. Die Kapitalmärkte könnten die Stärke des Industriebereichs unterschätzen. Und 3: Das Management hält an dem Plan fest, Sempermed zu verkaufen. Dies wird dieses Jahr nicht passieren. Angesichts der COVID-19-Pandemie sollte jedoch genügend Interesse an einer so bekannten und zuverlässigen Marke und einem solchen Vermögenswert bestehen.

