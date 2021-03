DJ press1 / Nick Lexington veröffentlicht seinen neuen Song "Hey You"

Nick Lexington veröffentlicht seinen neuen Song "Hey You" (press1) - 19. März 2021 - Pop-Rocksong und Musikvideo mit Aufnahmen im historischen St. Pauli Elbtunnel Nick Lexington veröffentlicht seine neue Single "Hey You" mit Musikvideo am 19. März 2021. Der modern produzierte Pop-Rock Song bleibt mit seinem eingängigen Hook schnell in Erinnerung. Abgerundet wird dies durch Nick"s charismatische Stimme, druckvolle Drums, und kernigen Elektrogitarren. Der Track überrascht durch das Zusammenspiel von anheizenden und gelasseneren Abschnitten. "Hey You" ist nach der Rockballade "Sad Beautiful Girl" ein weiteres Beispiel für die Vielfältigkeit des Singer-Songwriters Nick Lexington. Er bewegt sich zwischen den Genren Rock, Folk-Rock und Indie-Pop und wechselt zwischen ruhigen und schnelleren Songs. Die Single wurde von Chris Kling in der Darmstädter Klangkantine produziert. Im Hafenviertel Hamburgs entstand unter Regie von Filmemacher Gianluca Ravior das Musikvideo. Hervorzuheben sind die Aufnahmen im historischen St. Pauli Elbtunnel. Musikvideo: https://youtu.be/ikTt0koXaQM Mehr zu Nick Lexington unter http://www.nicklexington.com fox ahead ist ein deutsches Musiklabel mit Sitz in Wiesbaden. Nick Lexington ist Singer-Songwriter aus Wiesbaden. Seine Musik ist eine Mischung aus Indie-Pop, Rock und Folk-Rock. Electronic Press Kit (EPK) mit Musik, Fotos und weiteren Infos gerne auf Anfrage. Firmenkontakt fox ahead Nick Lexington Dörrgasse 4 65199 Wiesbaden +49 (0611) 7244112 mailto:pr@foxahead.de http://www.nicklexington.com Pressekontakt Nick Lexington Nick Lexington Breslauer Str. 66 65203 Wiesbaden +49 (0611) 7244112 mailto:pr@nick-lexington.de http://www.nick-lexington.de Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/entertainment/db/press1.ADENION_1616143527.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Nick Lexington veröffentlicht seinen neuen Song "Hey You" (jpg, 902 KByte) Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

March 19, 2021 04:55 ET (08:55 GMT)