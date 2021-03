Die Fed wird nicht zum Falkenhorst, sondern muss ein Taubenschlag bleiben

Auf der letzten Sitzung verweist Fed-Chef Powell auf eine wieder stark wachsende US-Wirtschaft. Doch plant er keine absehbaren Leitzinserhöhungen bzw. ein Ende der Liquiditätsschwemme. Aus Angst, die Konjunktur frühzeitig abzuwürgen, bleibt er "täubisch". Hinzu kommt die Sorge vor einem Zins-Blutbad, wenn man die künstlich gedrückten Anleiherenditen in die marktwirtschaftliche Freiheit entlässt. Der Aktienmarkt ist erleichtert, aber die Freude ist bei Value-Werten größer als bei Growth.

Bidenomics erinnern an Reaganomics

Auf US-Industrieseite wird sich gemäß Stimmungslage - trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer - die Erholung der Produktion im Trend fortsetzen.

Doch wird auch die jahresanfängliche Delle im Dienstleistungssektor ausgebeult. Inzwischen ist mehr als ein Fünftel der Bevölkerung mindestens einmal geimpft, was zunehmend Lockerungen ermöglicht. Das vor allem der Konsumstabilisierung dienende Konjunkturpaket über 1,9 Bio. US-Dollar wirkt als zusätzliche Stimulanz.

Neben der Wiederherstellung des vor-coronalen Status Quo geht es Präsident Biden vor allem um neue strukturelle Wirtschaftsperspektiven. Ein weiteres gigantisches Konjunkturpaket über bis zu drei Bio. US-Dollar mit umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen - jede zehnte Brücke in Amerika ist abbruchreif - und großzügigen Investitionen in Klima-Technologie (Green New Deal) ist schon in Planung.

Zur Finanzierung dieses Jahrhundert-Projekts stellt Biden zum ersten Mal seit 1993 auch Steuererhöhungen in Aussicht. Neben der Anhebung der "Reichensteuer" sollen die von Trump von 35 auf 21 Prozent gesenkten Unternehmenssteuern wieder auf 28 Prozent steigen. Vor 2022 ist damit jedoch nicht zu rechnen, um die wirtschaftliche Erholung nicht zu riskieren.

Zwar sind auch spätere Steuererhöhungen kein Wirtschaftstreiber. Doch müssen Bidens Steuerpläne durch den Kongress. Dabei besitzen die Demokarten im Senat nur eine hauchdünne Mehrheit und einige Parteimitglieder haben bereits Ablehnung signalisiert. Mit Blick auf die Zwischenwahlen Ende 2022 will sich niemand mit unpopulären Steuererhöhungen unbeliebt machen. Nicht zuletzt könnten z.B. Sonder-Abschreibungen auf infrastrukturelle bzw. Klima-Investitionen die Steuerangst mildern.

Von der US-Konjunktur kann sich die europäische und deutsche eine dicke Scheibe abschneiden

Die US-Notenbank rechnet in ihren angehobenen Wachstumsprognosen für 2021 mit dem kräftigsten Wachstum seit den 1970er Jahren: 6,5 nach zuvor 4,2 Prozent. Doch dominieren laut Powell weiterhin die coronalen Abwärtsrisiken. Die Wirtschaft sei noch lange nicht geheilt. 2022 und 2023 schwäche sich der Aufschwung wegen auslaufender Basiseffekte auf 3,3 bzw. 2,2 Prozent ab.

Das reicht, um das Zinsschwert weiter im Waffenschrank zu lassen. Insgesamt gehen die Projektionen der Fed (sog. "Dot Plot") nicht von Zinsanhebungen vor 2024 aus. Die Fed will sich in Abgrenzung zu früheren Zinszyklen nicht von positiven Projektionen, sondern von Fakten leiten lassen. Und trotz stetiger Erholung der Beschäftigungsplanung in der Industrie und bei Dienstleistern gibt es in der US-Wirtschaft immer noch rund 9,5 Mio. Jobs weniger als vor einem Jahr.

