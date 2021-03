BALTIMORE (dpa-AFX) - In den USA geht die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen weiter zurück. Die Behörden meldeten am Donnerstag 58 196 neue Fälle, wie aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Freitagmorgen (MEZ) hervorging. Am Donnerstag der Vorwoche waren noch 62 404 neue Infektionen gemeldet worden. Der bisherige Tagesrekord war am 2. Januar mit 300 416 neuen Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden.

Die Anzahl der täglichen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Ansteckung hingegen stieg im Wochenvergleich etwas. Sie lag laut JHU am Donnerstag bei 1611. Am gleichen Tag der Vorwoche waren 1557 Todesfälle gemeldet worden. Der bisherige Höchstwert wurde am 12. Januar mit rund 4470 Toten verzeichnet.

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich bislang mehr als 29,6 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, rund 539 700 Menschen starben. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der US-Gesundheitsbehörde CDC oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert./nak/DP/mis