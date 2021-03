Neckarsulm (ots) - Die Schwarz Gruppe, zu der Lidl, Kaufland, Schwarz Produktion und PreZero gehören, stellt allen ihren 458.000 Beschäftigten - ab nächster Woche in Deutschland und in Kürze in allen Ländern - einen Selbsttest pro Woche zur Verfügung.Ab dem kommenden Samstag, 20. März, wird Lidl zudem erneut Corona-Selbsttests über den Onlineshop an seine Kunden verkaufen."Die Gesundheit unserer Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle. Mit dem Selbsttest-Angebot kommen wir darüber hinaus unserer gesellschaftlichen Verantwortung nach und stärken den Infektionsschutz", erklärt Klaus Gehrig, Komplementär der Schwarz Gruppe.Weitere Informationen zur Schwarz Gruppe: www.presse.schwarzPressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGGerd WolfTelefon: +49 (0) 7132 30788600E-Mail: presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129569/4868128