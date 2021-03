Unterföhring (ots) -- Sondersendung "Lothar - eine Legende wird 60" in Anschluss an "Sky90" am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und im frei empfangbaren Live-Stream auf skysport.de- Im Studio: Lothar Matthäus mit seinen Gästen Karl-Heinz Rummenigge, Andreas Brehme und Armin Veh, Moderation: Sebastian Hellmann- Schalten und Grußworte von zahlreichen Gratulanten- Weitere Formate mit Lothar Matthäus zum Geburtstag: Farid - Magic Unplugged (Sports Edition) um 10.30 Uhr und Bundesliga Collection "Legenden der Liga" um 11.00 Uhr, jeweils auf Sky Sport Bundesliga 1 am SonntagUnterföhring (ots) - Unterföhring, 19. März 2021 - Am Sonntag feiert die deutsche Fußballlegende, Weltfußballer und Sky Experte Lothar Matthäus seinen 60. Geburtstag und anlässlich dieses Tages widmet Sky ihm eine Jubiläums-Show.Am Sonntag um 13.00 Uhr begrüßt der Moderator Sebastian Hellmann die langjährigen Weggefährten Karl-Heinz Rummenigge, Andreas Brehme und Armin Veh im Sky Studio, um gemeinsam mit Lothar Matthäus seinen Geburtstag zu feiern und auf die letzten Fußballjahrzehnte zurückzublicken.Zudem sind zahlreiche Schalten mit Gratulanten geplant, darunter "der Kaiser" Franz Beckenbauer, der mit Matthäus 1990 mit der Fußball-Weltmeisterschaft den größten Triumph seiner Fußballer-Karriere feiern konnte. Zugeschaltet werden auch die Töchter Viola und Alisa. Zudem wird es zahlreiche Grußbotschaften von Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Boris Becker, Gunnar Solskjaer, Guiseppe Bergomi, Andreas Herzog sowie nahezu allen aktuellen Bundesliga-Trainern geben."Lothar - eine Legende wird 60" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 ausgestrahlt und ist parallel auch im frei empfangbaren Live-Stream auf skysport.de verfügbar. Im Free-TV wird die Geburtstags-Show um 17.00 Uhr auf Sky Sport News wiederholt. Außerdem steht die Sendung im Anschluss auch auf Sky Q, auf skysport.de und in der Sky Sport App per Abruf zur Verfügung.Vor der Show zeigt Sky Sport am Sonntag zwei weitere Formate mit Lothar Matthäus. Um 10.30 Uhr lässt sich der Weltfußballer in "Farid - Magic Unplugged" (Sports Edition) verzaubern. Um 11.00 Uhr verzaubert Lothar Matthäus die Fußballfans mit seinen besonderen fußballerischen Fähigkeiten in der Dokumentation "Legenden der Liga" aus der Bundesliga Collection.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4868125